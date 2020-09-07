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ЗАЗ буде збирати купе-кросовер
Renault Arkana з...

ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з...
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:05

ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з...

Пропонуємо до обговорення:
Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) в рамках розпочатого проекту з випуску автомобілів групи Renault, буде зібрати з поставляються з Росії машинокомплектів купе-кросовери Renault Arkana, презентація якого в Україні відбулася в середу, повідомляється в прес-релізі "Рено Україна".

Дивися повний текст ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з російських машинокомплектів (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:06

я так розумію інші варіанти (окрім кацапського) не розглядалися? куди ми рухаємось?...
ruslan42212
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