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ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 вер, 2020 19:05
Пропонуємо до обговорення:
Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) в рамках розпочатого проекту з випуску автомобілів групи Renault, буде зібрати з поставляються з Росії машинокомплектів купе-кросовери Renault Arkana, презентація якого в Україні відбулася в середу, повідомляється в прес-релізі "Рено Україна".
Дивися повний текст ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з російських машинокомплектів (відео)
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Додано: Сер 16 вер, 2020 19:06
я так розумію інші варіанти (окрім кацапського) не розглядалися? куди ми рухаємось?...
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ruslan42212
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Додано: Пон 21 вер, 2020 09:35
Где активисты, патриоты, волонтеры и т.д.?
Геть вид Москвы.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 09:58
Лучше бы логаны собирали ) автомобиль более востребованный в украинских реалиях.
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alex_dvornichenko
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:18
ruslan42212 написав:
я так розумію інші варіанти (окрім кацапського) не розглядалися? куди ми рухаємось?...
А были ли другие варианты?
Я имею в виду, а кого-либо кроме русских интересовал ли сей завод и инвестиции в украинские экономические реалии?
Думаю вряд ли.
Так интересно, что бы вы предпочли - иметь работающий завод и тысячи рабочих мест но со сборкой российских авто, или иметь развалины завода и тотальную безработицу?
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:29
Shram написав: ruslan42212 написав:
я так розумію інші варіанти (окрім кацапського) не розглядалися? куди ми рухаємось?...
А были ли другие варианты?
Я имею в виду, а кого-либо кроме русских интересовал ли сей завод и инвестиции в украинские экономические реалии?
Думаю вряд ли.
Так интересно, что бы вы предпочли - иметь работающий завод и тысячи рабочих мест но со сборкой российских авто, или иметь развалины завода и тотальную безработицу?
Так и до Таможенного Союза недалеко.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:32
Shram написав:
тысячи рабочих мест ... тотальную безработицу?
А у нас на всю Украину тысяча рабочих мест? Если работники ЗАЗ-а останутся без работы - всё, экономика Украины рухнет?
Mind the gap.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:33
Shram написав:
Думаю вряд ли.
Так наверное причина ещё и во владельце завода который уже которое десятиление не может найти нормального партнера.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:36
vitaliy_berdinskikh написав:
..
А у нас на всю Украину тысяча рабочих мест? Если работники ЗАЗ-а останутся без работы - всё, экономика Украины рухнет?
нет, разумеется. На фоне того, что в Запорожье еще и Мотор-Сич с каждым годом все хиреет, польские клубничные поля кажутся совсем неплохой альтернативой машиностроению.
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sequence
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:39
sequence написав:
На фоне того, что в Запорожье еще и Мотор-Сич с каждым годом все хиреет, польские клубничные поля кажутся совсем неплохой альтернативой машиностроению.
Ну так если украинские менеджеры на украинских заводах никак не могут посчитать себе цену то работники плавно мигрируют к польским менеджерам которые давно уже посчитали себе цену и ищут новые рабочие руки.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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