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ЗАЗ буде збирати купе-кросовер
Renault Arkana з...

ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:05

ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з...

Пропонуємо до обговорення:
Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) в рамках розпочатого проекту з випуску автомобілів групи Renault, буде зібрати з поставляються з Росії машинокомплектів купе-кросовери Renault Arkana, презентація якого в Україні відбулася в середу, повідомляється в прес-релізі "Рено Україна".

Дивися повний текст ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з російських машинокомплектів (відео).
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:06

я так розумію інші варіанти (окрім кацапського) не розглядалися? куди ми рухаємось?...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 09:35

Re: ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з...

Где активисты, патриоты, волонтеры и т.д.?
Геть вид Москвы.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 09:58

Re: ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з...

Лучше бы логаны собирали ) автомобиль более востребованный в украинских реалиях.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:18

  ruslan42212 написав:я так розумію інші варіанти (окрім кацапського) не розглядалися? куди ми рухаємось?...


А были ли другие варианты?
Я имею в виду, а кого-либо кроме русских интересовал ли сей завод и инвестиции в украинские экономические реалии?
Думаю вряд ли.

Так интересно, что бы вы предпочли - иметь работающий завод и тысячи рабочих мест но со сборкой российских авто, или иметь развалины завода и тотальную безработицу?
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Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:29

  Shram написав:
  ruslan42212 написав:я так розумію інші варіанти (окрім кацапського) не розглядалися? куди ми рухаємось?...


А были ли другие варианты?
Я имею в виду, а кого-либо кроме русских интересовал ли сей завод и инвестиции в украинские экономические реалии?
Думаю вряд ли.

Так интересно, что бы вы предпочли - иметь работающий завод и тысячи рабочих мест но со сборкой российских авто, или иметь развалины завода и тотальную безработицу?


Так и до Таможенного Союза недалеко.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:32

Re: ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з...

  Shram написав:тысячи рабочих мест ... тотальную безработицу?

А у нас на всю Украину тысяча рабочих мест? Если работники ЗАЗ-а останутся без работы - всё, экономика Украины рухнет?
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:33

Re: ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з...

  Shram написав:Думаю вряд ли.

Так наверное причина ещё и во владельце завода который уже которое десятиление не может найти нормального партнера.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:36

  vitaliy_berdinskikh написав:..
А у нас на всю Украину тысяча рабочих мест? Если работники ЗАЗ-а останутся без работы - всё, экономика Украины рухнет?

нет, разумеется. На фоне того, что в Запорожье еще и Мотор-Сич с каждым годом все хиреет, польские клубничные поля кажутся совсем неплохой альтернативой машиностроению.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:39

Re: ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з...

  sequence написав:На фоне того, что в Запорожье еще и Мотор-Сич с каждым годом все хиреет, польские клубничные поля кажутся совсем неплохой альтернативой машиностроению.

Ну так если украинские менеджеры на украинских заводах никак не могут посчитать себе цену то работники плавно мигрируют к польским менеджерам которые давно уже посчитали себе цену и ищут новые рабочие руки.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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