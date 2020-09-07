так по всей стране. Нашу банковскую систему не спонсируют так щедро, как соседей на Западе, поэтому промышленность не может встать с колен.
И процесс необратим
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:46
так по всей стране. Нашу банковскую систему не спонсируют так щедро, как соседей на Западе, поэтому промышленность не может встать с колен.
И процесс необратим
Додано: Пон 21 вер, 2020 10:46
К слову, хочет бы напомнить что ЗАЗ допольно неплохо сотрудничал с китайским производителями. Так что альтернативы машинокомплектам из страны ведущей с нами войну - есть.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 21 вер, 2020 10:48
Re: ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з...
Владелец Fujikura об этом не знает и встал с колен в отдельно взятой Львовской области.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 21 вер, 2020 10:53
вы что то путаете. Это иностранное предприятие, работающее на давальческом сырье, разместившее у нас производство, требующее исключительно ручного труда.
рабов ищут подешевле, всех делов. Из той же оперы "борднетце украина"
Додано: Пон 21 вер, 2020 10:56
Re: ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з...
что именно?
И что? ЗАЗ работал на чужом сырье ещё в нулевых когда собирал ланосы из польских машинокомплектов. Потом оп, и стал собирать уже сам.
покуда вот так вот будете себя позиционировать - до тех пор будете сидеть без работы.
Почему-то собирать российские машинокомплекты рабам не зазорно, а очень даже православно. А работать на японцев или французов - нет, не в жисть не будем на гейропейцев и узкоглазиков ишачить.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 21 вер, 2020 11:01
А почему перестали сотрудничать с китайцами?
Было ли предложение от китайцев расширять сотрудничество ?
Или китайцы посчитав результаты "сотрудничества" решили "ну его нафиг..."?
Как там дела у китайцев в том же Запорожье с "Мотор Сичем"?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Пон 21 вер, 2020 11:03
я к тому, украинское (а не русское или японское) частное предприятие, сохранившее признаки технологичности, может само выбирать себе поставщиков. И если продукция Reno-Nissan им подходит, то ваше высокие компетенции в выборе поставщиков они имеют право проигнорировать.
бурчите тут погромче на форуме, вас услышат
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