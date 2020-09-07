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ЗАЗ буде збирати купе-кросовер
Renault Arkana з...

ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:46

  vitaliy_berdinskikh написав:..
Ну так если украинские менеджеры на украинских заводах никак не могут посчитать себе цену то работники плавно мигрируют к польским менеджерам которые давно уже посчитали себе цену и ищут новые рабочие руки.

так по всей стране. Нашу банковскую систему не спонсируют так щедро, как соседей на Западе, поэтому промышленность не может встать с колен.
И процесс необратим
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:46

К слову, хочет бы напомнить что ЗАЗ допольно неплохо сотрудничал с китайским производителями. Так что альтернативы машинокомплектам из страны ведущей с нами войну - есть.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:48

Re: ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з...

  sequence написав:Нашу банковскую систему не спонсируют так щедро, как соседей на Западе, поэтому промышленность не может встать с колен.

Владелец Fujikura об этом не знает и встал с колен в отдельно взятой Львовской области.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:53

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sequence написав:Нашу банковскую систему не спонсируют так щедро, как соседей на Западе, поэтому промышленность не может встать с колен.

Владелец Fujikura об этом не знает и встал с колен в отдельно взятой Львовской области.

вы что то путаете. Это иностранное предприятие, работающее на давальческом сырье, разместившее у нас производство, требующее исключительно ручного труда.
рабов ищут подешевле, всех делов. Из той же оперы "борднетце украина"
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:56

Re: ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з...

  sequence написав:вы что то путаете.
что именно?
  sequence написав:Это иностранное предприятие, работающее на давальческом сырье, разместившее у нас производство

И что? ЗАЗ работал на чужом сырье ещё в нулевых когда собирал ланосы из польских машинокомплектов. Потом оп, и стал собирать уже сам.
  sequence написав:рабов ищут подешевле

покуда вот так вот будете себя позиционировать - до тех пор будете сидеть без работы.

Почему-то собирать российские машинокомплекты рабам не зазорно, а очень даже православно. А работать на японцев или французов - нет, не в жисть не будем на гейропейцев и узкоглазиков ишачить.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:01

  vitaliy_berdinskikh написав:К слову, хочет бы напомнить что ЗАЗ допольно неплохо сотрудничал с китайским производителями. Так что альтернативы машинокомплектам из страны ведущей с нами войну - есть.


А почему перестали сотрудничать с китайцами?
Было ли предложение от китайцев расширять сотрудничество ?

Или китайцы посчитав результаты "сотрудничества" решили "ну его нафиг..."?
Как там дела у китайцев в том же Запорожье с "Мотор Сичем"?
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:03

  vitaliy_berdinskikh написав:..
Почему-то собирать российские машинокомплекты рабам не зазорно, а очень даже православно. А работать на японцев или французов - нет, не в жисть не будем на гейропейцев и узкоглазиков ишачить.

я к тому, украинское (а не русское или японское) частное предприятие, сохранившее признаки технологичности, может само выбирать себе поставщиков. И если продукция Reno-Nissan им подходит, то ваше высокие компетенции в выборе поставщиков они имеют право проигнорировать.
бурчите тут погромче на форуме, вас услышат
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:19

  sequence написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:..
Почему-то собирать российские машинокомплекты рабам не зазорно, а очень даже православно. А работать на японцев или французов - нет, не в жисть не будем на гейропейцев и узкоглазиков ишачить.

я к тому, украинское (а не русское или японское) частное предприятие, сохранившее признаки технологичности, может само выбирать себе поставщиков. И если продукция Reno-Nissan им подходит, то ваше высокие компетенции в выборе поставщиков они имеют право проигнорировать.
бурчите тут погромче на форуме, вас услышат

Лишнее подтверждение знаменитой фразы императора Веспасиана о запахе денег.
Другое дело, что даже для рентабельного режима сборки нужны объемы.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:26

Re: ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з...

  sequence написав:бурчите тут погромче на форуме, вас услышат
А начинал ты со всемирного масонского заговора о том чтобы не дать украинской промышленности встать с колен :D
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:49

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Shram написав:тысячи рабочих мест ... тотальную безработицу?

А у нас на всю Украину тысяча рабочих мест? Если работники ЗАЗ-а останутся без работы - всё, экономика Украины рухнет?


Харьковский тракторный стоит,
Крюковский вагоностроительный вместо 5000 вагонов делает 300,
Львовский автобусный - пустые корпуса,
Южмаш - руины,
Николаевский судостроительный - клепает десяток буржуек,
Одесский нефтеперерабатывающий - банкрот и стоит,
АТЕК (Завод "Красный Экскаватор") - руины,
Днепровагонмаш вместо 7000 вагонов выпускает 300,
Днепрошина прекратил существование,
Запорожский алюминиевый комбинат - фактически прекратил существование - его режут на металл,
Кременчугский колёсный завод вместо 5 млн колес выпустил 1 млн,
Львовсельмаш - руины,
и т.д.

На каждом из этих заводов работали тысячи специалистов, тысячи рабочих, с них кормились целые города.
А теперь украинцы миллионами бегут в Польшу/Россию/Чехию/Италию, а сама Украина является беднейшей страной Европы.
Правильно - зачем украинцам работающие заводы....
Теперь уже точно не вернусь
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