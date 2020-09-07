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ЗАЗ буде збирати купе-кросовер
Renault Arkana з...

ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:58

Re: ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з...

  Shram написав:Харьковский тракторный стоит,

и альтернатива этому - только собирать трактора из российских запчастей. Вот раньше так и делали - и завод работал.



(сарказм)
  Shram написав:А теперь украинцы миллионами бегут в Польшу/Россию/Чехию/Италию, а сама Украина является беднейшей страной Европы.

Сначала люди голосуют "за русский язык", а потом бегут к гейропейцам работать там где на русском можно поговорить разве что в генделыке с такими же заробитчанами.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:09

  Lion+ написав:
  Shram написав:
  ruslan42212 написав:я так розумію інші варіанти (окрім кацапського) не розглядалися? куди ми рухаємось?...


А были ли другие варианты?
Я имею в виду, а кого-либо кроме русских интересовал ли сей завод и инвестиции в украинские экономические реалии?
Думаю вряд ли.

Так интересно, что бы вы предпочли - иметь работающий завод и тысячи рабочих мест но со сборкой российских авто, или иметь развалины завода и тотальную безработицу?


Так и до Таможенного Союза недалеко.


Понимаете ли, просто кричать "геть от Москвы" явно недостаточно для противостояния России.
Нужно ещё что-то делать, избавляться от коррупции, строить инфраструктуру, создавать условия для прихода западных компаний.

Показательно например как Болгария боролась за то чтобы Фольцваген построил свой автомобильный завод именно у них, а не в Турции:
- выделение субсидий для Фольцвагена в размере 250 млн евро
- налоговые льготы
- реконструкция старых и постройка новых железных и автомобильных дорог к заводу, на сумму в пару сотен миллионов евро.

А знаете что происходит когда иностранные инвесторы приезжают с предложением открыть свой новый завод здесь. Правильно- наши чинуши в первую очередь требуют с них взятки, и долю в участии.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:31

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sequence написав:бурчите тут погромче на форуме, вас услышат
А начинал ты со всемирного масонского заговора о том чтобы не дать украинской промышленности встать с колен :D

а что, - это не так?
я имею отношение к промышленности и знаю стоимость кредита, какой крови стоит его получить и отдавать.
а вы тока поговорить?
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