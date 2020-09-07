ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з...

Lion+ написав: Shram написав: ruslan42212 написав:
я так розумію інші варіанти (окрім кацапського) не розглядалися? куди ми рухаємось?...
А были ли другие варианты?
Я имею в виду, а кого-либо кроме русских интересовал ли сей завод и инвестиции в украинские экономические реалии?
Думаю вряд ли.
Так интересно, что бы вы предпочли - иметь работающий завод и тысячи рабочих мест но со сборкой российских авто, или иметь развалины завода и тотальную безработицу?
Так и до Таможенного Союза недалеко.
Понимаете ли, просто кричать "геть от Москвы" явно недостаточно для противостояния России.
Нужно ещё что-то делать, избавляться от коррупции, строить инфраструктуру, создавать условия для прихода западных компаний.
Показательно например как Болгария боролась за то чтобы Фольцваген построил свой автомобильный завод именно у них, а не в Турции:
- выделение субсидий для Фольцвагена в размере 250 млн евро
- налоговые льготы
- реконструкция старых и постройка новых железных и автомобильных дорог к заводу, на сумму в пару сотен миллионов евро.
А знаете что происходит когда иностранные инвесторы приезжают с предложением открыть свой новый завод здесь. Правильно- наши чинуши в первую очередь требуют с них взятки, и долю в участии.