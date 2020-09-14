Про це розповіли під час презентації.
Дивися повний текст Apple представила новий iPad і iPad Air.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 23:02
Apple представила новий iPad і iPad Air
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Apple представила новий iPad і iPad Air.
Додано: Сер 16 вер, 2020 23:02
больше интересует упали ли цены на прошлогодние и позапрошлогодние версии
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