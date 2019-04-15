RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Квартиры, недорого.
Самое доступное жилье в...

Finance.ua: Квартиры, недорого. Самое доступное жилье в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:10

Finance.ua: Квартиры, недорого. Самое доступное жилье в...

Пропонуємо до обговорення:
Подборка за сентябрь 2020 года
Недвижимость – один из немногих инструментов инвестирования, доступных рядовому украинцу. Альтернативой ему могут быть разве что ОВГЗ и банковские депозиты, но у обоих вариантов есть свои нюансы. Облигации – это сложно и довольно хлопотно. Депозиты нужно дробить по 200 000 гривен, чтобы иметь гарантию возврата вложенных денег. Что касается недвижимости, то здесь все понятно: покупаешь квартиру и сдаешь в аренду. В Киеве такая инвестиция может приносить около 8%-10% годовых. Мы сделали подборку самых доступных квартир в столичных новостройках по состоянию на сентябрь 2020 года. Она будет полезна как людям, которые ищут себе жилье, так и тем, кто намерен вложить деньги с целью заработка.

Дивися повний текст Квартиры, недорого. Самое доступное жилье в киевских новостройках
D2
 
Повідомлень: 55
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:10

Ну типа случайный обзор случайно-выбраных домов. Ага. Что не день, так новости про дорожай и тд. Ну надо же. Сразу с планами квартир и ценой аренды, так чтоб наверняка. Скоро в Киеве под аренду будет больше квартир чем постоянных жильцов. После этого момента поток таких статеек резко сократится, а застройщики тихо умоют руки (шурша бабками)
kozlodoev
 
Повідомлень: 65
З нами з: 25.08.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році? 1 ... 5, 6, 7
D2 » Пон 16 гру, 2019 13:08
65 12552
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 14:36
opal77
Finance.ua: Кешбек-сервіси: що це і як працює
D2 » Пон 15 кві, 2019 15:44
5 3206
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 12:20
elenabuzon5
Finance.ua: Приват24: як легко отримувати і відправляти...
D2 » Чет 26 вер, 2019 12:17
2 833
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 вер, 2020 18:09
tanja_shkuro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.