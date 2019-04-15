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Finance.ua: Квартиры, недорого. Самое доступное жилье в...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 17 вер, 2020 19:10
Пропонуємо до обговорення:
Подборка за сентябрь 2020 года
Недвижимость – один из немногих инструментов инвестирования, доступных рядовому украинцу. Альтернативой ему могут быть разве что ОВГЗ и банковские депозиты, но у обоих вариантов есть свои нюансы. Облигации – это сложно и довольно хлопотно. Депозиты нужно дробить по 200 000 гривен, чтобы иметь гарантию возврата вложенных денег. Что касается недвижимости, то здесь все понятно: покупаешь квартиру и сдаешь в аренду. В Киеве такая инвестиция может приносить около 8%-10% годовых. Мы сделали подборку самых доступных квартир в столичных новостройках по состоянию на сентябрь 2020 года. Она будет полезна как людям, которые ищут себе жилье, так и тем, кто намерен вложить деньги с целью заработка.
Дивися повний текст Квартиры, недорого. Самое доступное жилье в киевских новостройках
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D2
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Додано: Чет 17 вер, 2020 19:10
Ну типа случайный обзор случайно-выбраных домов. Ага. Что не день, так новости про дорожай и тд. Ну надо же. Сразу с планами квартир и ценой аренды, так чтоб наверняка. Скоро в Киеве под аренду будет больше квартир чем постоянных жильцов. После этого момента поток таких статеек резко сократится, а застройщики тихо умоют руки (шурша бабками)
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kozlodoev
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Додано: Суб 19 вер, 2020 15:46
Полкиева живет в арендованых квартирах. Строят мало. Ввод обьектов задерживают на год минимум. Вот в пригороде пустого жилья валом.
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vkostya88
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Додано: Пон 21 вер, 2020 08:01
vkostya88 написав:Полкиева живет в арендованых квартирах. Строят мало. Ввод обьектов задерживают на год минимум. Вот в пригороде пустого жилья валом.
Строят мало - хорошая шутка
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Faceless
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