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Finance.ua: Квартиры, недорого.
Самое доступное жилье в...

Finance.ua: Квартиры, недорого. Самое доступное жилье в...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:10

Finance.ua: Квартиры, недорого. Самое доступное жилье в...

Пропонуємо до обговорення:
Подборка за сентябрь 2020 года
Недвижимость – один из немногих инструментов инвестирования, доступных рядовому украинцу. Альтернативой ему могут быть разве что ОВГЗ и банковские депозиты, но у обоих вариантов есть свои нюансы. Облигации – это сложно и довольно хлопотно. Депозиты нужно дробить по 200 000 гривен, чтобы иметь гарантию возврата вложенных денег. Что касается недвижимости, то здесь все понятно: покупаешь квартиру и сдаешь в аренду. В Киеве такая инвестиция может приносить около 8%-10% годовых. Мы сделали подборку самых доступных квартир в столичных новостройках по состоянию на сентябрь 2020 года. Она будет полезна как людям, которые ищут себе жилье, так и тем, кто намерен вложить деньги с целью заработка.

Дивися повний текст Квартиры, недорого. Самое доступное жилье в киевских новостройках
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:10

Ну типа случайный обзор случайно-выбраных домов. Ага. Что не день, так новости про дорожай и тд. Ну надо же. Сразу с планами квартир и ценой аренды, так чтоб наверняка. Скоро в Киеве под аренду будет больше квартир чем постоянных жильцов. После этого момента поток таких статеек резко сократится, а застройщики тихо умоют руки (шурша бабками)
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 15:46

Полкиева живет в арендованых квартирах. Строят мало. Ввод обьектов задерживают на год минимум. Вот в пригороде пустого жилья валом.
vkostya88
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 08:01

Re: Finance.ua: Квартиры, недорого. Самое доступное жилье в.

vkostya88 написав:Полкиева живет в арендованых квартирах. Строят мало. Ввод обьектов задерживают на год минимум. Вот в пригороде пустого жилья валом.
Строят мало - хорошая шутка
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:10

kozlodoev Доброго дня. Якщо ви уважно читали огляд, то про подорожчання там немає. Ми знайшли актуальні пропозиції готових, найдешевших квартир по пригороду та Києву. Ситуація з цінами така, як вона є.
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:13

vkostya88 З приводу затримок введення в експлуатацію є різні терміни - від 6 міс і більше. Деякі комплекси вводять завчасно, але питання коли дають можливість робити ремонти та жити в квартирах теж має значення. Деякі комплекси отримують сертифікат, а потім ще добудовують півроку-рік. У Рейтингах ми вказуємо затримку по кожному ЖК.
Київ: https://minfin.com.ua/ua/realty/rating/ ... 2-quarter/
Пригород: https://minfin.com.ua/ua/realty/rating- ... 2-quarter/
Анна Максимова
 
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