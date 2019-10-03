Finance.ua: Квартиры, недорого. Самое доступное жилье в...

Подборка за сентябрь 2020 года Недвижимость – один из немногих инструментов инвестирования, доступных рядовому украинцу. Альтернативой ему могут быть разве что ОВГЗ и банковские депозиты, но у обоих вариантов есть свои нюансы. Облигации – это сложно и довольно хлопотно. Депозиты нужно дробить по 200 000 гривен, чтобы иметь гарантию возврата вложенных денег. Что касается недвижимости, то здесь все понятно: покупаешь квартиру и сдаешь в аренду. В Киеве такая инвестиция может приносить около 8%-10% годовых. Мы сделали подборку самых доступных квартир в столичных новостройках по состоянию на сентябрь 2020 года. Она будет полезна как людям, которые ищут себе жилье, так и тем, кто намерен вложить деньги с целью заработка.
Ну типа случайный обзор случайно-выбраных домов. Ага. Что не день, так новости про дорожай и тд. Ну надо же. Сразу с планами квартир и ценой аренды, так чтоб наверняка. Скоро в Киеве под аренду будет больше квартир чем постоянных жильцов. После этого момента поток таких статеек резко сократится, а застройщики тихо умоют руки (шурша бабками)
kozlodoev Доброго дня. Якщо ви уважно читали огляд, то про подорожчання там немає. Ми знайшли актуальні пропозиції готових, найдешевших квартир по пригороду та Києву. Ситуація з цінами така, як вона є.