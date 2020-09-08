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У ВР зареєстрували законопроєкт
про урівняння акцизу на...

У ВР зареєстрували законопроєкт про урівняння акцизу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 22:05

  balta_laska написав:Но автогаз ведь более экологичный?


Если какой-то газ и экологичный, то разве что водород. Но на водороде у нас пока не ездят :D

Экологичность она как дышло, куда повернул туда и вышло. Выгодно сегодня людей на газ пересаживать, будут рассказывать про экологичность газа. А будет выгодно на бензин пересадить, то расскажут что бензин экологичней газа.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 13:09

при*** могли принять такую чушь. Газа себестоимость копеешная,и качество как топлива низкая. Народ нынче здравомыслящий,если цена одинаковая или рядом,то будут заправляться все бензом.
a_leksandr
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 13:45

У меня есть предложение получше - нужно акциз на бензин и дизель уменьшить до уровня акциза на газ
morpehus1990
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:42

Полный бред

Как оказалось, мы стремимся не туда. Взять даже электрокар, у них аккумуляторы даже более токсичны и вредят экологии намного больше.
Написали, что нужна уравниловках, то пускай сначала бабки украденные все вернут, потом поговорим. Решили подоить ещё...
tonio898
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:44

Податки им подавай вечно!
tonio898
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:46

Дт считается самым грязным топливом. Давайте ещё и там цену рубанем, пусть фуры движки меняют на бензиновые
tonio898
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