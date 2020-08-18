Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...

Додано: Пон 12 жов, 2020 13:08

shapo написав: Giroi написав: Вот первых, в Киеве в домах где отсутствует счетчик считают по среднему потреблению аналогичных домов со счетчиком. Даже если не так, то по тарифу 38,55 грн за квадрат за квартиру 80 кв.м. за год набегает 18500 + 12000 грн другие платежи - имеем искомые 100 баксов в месяц в среднем. Итого "работающие на неплохой работе" зарабатывают меньше 9000 грязными каждый. Это точно неплохая работа в Киеве? Вот первых, в Киеве в домах где отсутствует счетчик считают по среднему потреблению аналогичных домов со счетчиком. Даже если не так, то по тарифу 38,55 грн за квадрат за квартиру 80 кв.м. за год набегает 18500 + 12000 грн другие платежи - имеем искомые 100 баксов в месяц в среднем. Итого "работающие на неплохой работе" зарабатывают меньше 9000 грязными каждый. Это точно неплохая работа в Киеве?



Что-то я не понял вашей "мысли".

Какое отношение оплата за тепло в зимние месяцы имеет к какой-то неплохой зарплате по Киеву?

Я уже писал и повторюсь - в отопительный сезон оплата тепла в кирпичной 9-тиэтажке площадью 70кв.м. в Киеве в месяц составляла 2.5-3 тыс.грн.

Установлен общедомовой счетчик или украден самой обслуживающей конторой - вначале Ахметовской, теперь Кличковской не имеет значения и не влияет на счета.

Из-за теплой прошлогодней зимы счета ради приличия приходили поменьше - 2-2.5 тыс.

Что такое среднее потребление аналогичных домов в нормальной,но не в этой стране рассказывают в антимонопольных комитетах или в судах. Что-то я не понял вашей "мысли".Какое отношение оплата за тепло в зимние месяцы имеет к какой-то неплохой зарплате по Киеву?Я уже писал и повторюсь - в отопительный сезон оплата тепла в кирпичной 9-тиэтажке площадью 70кв.м. в Киеве в месяц составляла 2.5-3 тыс.грн.Установлен общедомовой счетчик или украден самой обслуживающей конторой - вначале Ахметовской, теперь Кличковской не имеет значения и не влияет на счета.Из-за теплой прошлогодней зимы счета ради приличия приходили поменьше - 2-2.5 тыс.Что такое среднее потребление аналогичных домов в нормальной,но не в этой стране рассказывают в антимонопольных комитетах или в судах.

Giroi написав: По норме 70*38,5 = 2695. Если тебе приходит каждый месяц разная сумма, то либо по счетчику считают, либо по потреблению типовых домов. Зачем приплетать амк и суды? Для красного словца? По норме 70*38,5 = 2695. Если тебе приходит каждый месяц разная сумма, то либо по счетчику считают, либо по потреблению типовых домов. Зачем приплетать амк и суды? Для красного словца?

Giroi написав: Приведенные тобой цифры полностью соответствуют тому, что я посчитал раньше. Коммуналка на квартиру в Киеве не больше 100 баксов в месяц в среднем за год, и у семьи с двумя работающими на неплохой работе киевлянами нет проблем с коммуналкой, кроме как привычки к шаре. Приведенные тобой цифры полностью соответствуют тому, что я посчитал раньше. Коммуналка на квартиру в Киеве не больше 100 баксов в месяц в среднем за год, и у семьи с двумя работающими на неплохой работе киевлянами нет проблем с коммуналкой, кроме как привычки к шаре.

Нет,герой,не для красного словца, а чтобы объяснили мне, строителю,знакомому с сметами и строительной теплофизикой, рассказали откуда взялась цифра 38.5.Это что, число Рейнольдса или постоянная Планка?Для этого и существуют амк и правительства чтобы объяснять своим гражданам откуда берутся такие тарифы и кто на них наживаетсяЛепи это вранье кому-нибудь другому.Кроме тепла которое при теплых зимах можно разбросать на год и получить 100 баксов есть еще обязательные расходы для каждой квартиры многоквартирного о которых такие "защитнички" власти как ты и еще пару местных обитателей скромно помалкивают.У меня при прописанных 3-х человек только на обслуживание дома жек берет 400 грн и еще 100 грн за вывоз мусора.Есть электричество минимум 100 грн летом и 200 зимой, а еще холодная вода и водоотведение горячей и холодной воды ( у меня бойлер) тоже минимум под 100.Газ - 67 грн.Интернет в виде wi-fi с кабельным тв,конечно, вещь необязательная, но тянет на 256 грн. в месяц.Пару мобилок тянут на 220 грн.Теперь дорого это или нет.Если двое работают ,то можно не только такую коммуналку оплачивать, но и арендную плату без проблем платить в любом районе.Вот только в Украине 12 млн пенсионеров и многие из них живут в Киеве.Расскажи это им с пенсиями 2-4 тыс грн как это дешево обвинив почему не оформляют субсидии и не забыв спросить сколько они трятят на лекарства.