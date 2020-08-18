Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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shapo написав:Теперь дорого это или нет. Если двое работают ,то можно не только такую коммуналку оплачивать, но и арендную плату без проблем платить в любом районе. Вот только в Украине 12 млн пенсионеров и многие из них живут в Киеве. Расскажи это им с пенсиями 2-4 тыс грн как это дешево обвинив почему не оформляют субсидии и не забыв спросить сколько они трятят на лекарства.
А им зачем? -- я лучше их детям/внукам это расскажу: родителям нужно помогать...
Такую ситуацию как пенсы остались без детей и внуков или те сами сейчас на мели ты,как и твои то ли работодатели, то ли члены фан-клуба правительства Украины ты напрочь отметаешь. Ты бы еще предложил продать им жилье в Киеве , перебраться в село и на разницу доживать как советуют тут такие же доборохоты как ты.
shapo написав:Лепи это вранье кому-нибудь другому. Кроме тепла которое при теплых зимах можно разбросать на год и получить 100 баксов есть еще обязательные расходы для каждой квартиры многоквартирного о которых такие "защитнички" власти как ты и еще пару местных обитателей скромно помалкивают. У меня при прописанных 3-х человек только на обслуживание дома жек берет 400 грн и еще 100 грн за вывоз мусора. Есть электричество минимум 100 грн летом и 200 зимой, а еще холодная вода и водоотведение горячей и холодной воды ( у меня бойлер) тоже минимум под 100. Газ - 67 грн. Интернет в виде wi-fi с кабельным тв,конечно, вещь необязательная, но тянет на 256 грн. в месяц. Пару мобилок тянут на 220 грн.
Учись читать и считать. Стоимость тепла 100 баксов зимой (чаще всего меньше, но не суть), в сумме за год 600 баксов. Еще 50 баксов в месяц остальная коммуналка, в сумме за год имеем 600 баксов. Всего 1200 баксов за год, что дает 100 баксов в месяц.
shapo написав:Теперь дорого это или нет. Если двое работают ,то можно не только такую коммуналку оплачивать, но и арендную плату без проблем платить в любом районе. Вот только в Украине 12 млн пенсионеров и многие из них живут в Киеве. Расскажи это им с пенсиями 2-4 тыс грн как это дешево обвинив почему не оформляют субсидии и не забыв спросить сколько они трятят на лекарства.
Конечно, современная коммуналка - недоступная роскошь для пенсионеров. И с этим никто и никогда не спорил. Субсидии вводили именно с расчетом на пенсионеров. Но невозможность платить коммуналку пенсионерами совсем не повод спонсировать шару для всех остальных, которые способны платить рыночную цену.
shapo написав:Лепи это вранье кому-нибудь другому. Кроме тепла которое при теплых зимах можно разбросать на год и получить 100 баксов есть еще обязательные расходы для каждой квартиры многоквартирного о которых такие "защитнички" власти как ты и еще пару местных обитателей скромно помалкивают. У меня при прописанных 3-х человек только на обслуживание дома жек берет 400 грн и еще 100 грн за вывоз мусора. Есть электричество минимум 100 грн летом и 200 зимой, а еще холодная вода и водоотведение горячей и холодной воды ( у меня бойлер) тоже минимум под 100. Газ - 67 грн. Интернет в виде wi-fi с кабельным тв,конечно, вещь необязательная, но тянет на 256 грн. в месяц. Пару мобилок тянут на 220 грн.
Учись читать и считать. Стоимость тепла 100 баксов зимой (чаще всего меньше, но не суть), в сумме за год 600 баксов. Еще 50 баксов в месяц остальная коммуналка, в сумме за год имеем 600 баксов. Всего 1200 баксов за год, что дает 100 баксов в месяц.
shapo написав:Теперь дорого это или нет. Если двое работают ,то можно не только такую коммуналку оплачивать, но и арендную плату без проблем платить в любом районе. Вот только в Украине 12 млн пенсионеров и многие из них живут в Киеве. Расскажи это им с пенсиями 2-4 тыс грн как это дешево обвинив почему не оформляют субсидии и не забыв спросить сколько они трятят на лекарства.
Конечно, современная коммуналка - недоступная роскошь для пенсионеров. И с этим никто и никогда не спорил. Субсидии вводили именно с расчетом на пенсионеров. Но невозможность платить коммуналку пенсионерами совсем не повод спонсировать шару для всех остальных, которые способны платить рыночную цену.
Повторяю для апологетов нынешнего режима. Помимо того что средняя цена самой экономной коммуналки разбросанной на не самую большую квартиру с небольшим числом прописанных вовсе не 100 баксов, а раза в 1,5 больше,есть только твоя лапша про "рыночную" цену там где никакого рынка нет и в помине, а есть монополии которым служит государство, а не наоборот. Про субсидии узнай как их получать если один из прописанных не принесёт справки о доходах по разным причинам - от невозможности найти работу до срока окончания пребывания на бирже. А заодно расскажи как живут в нормальных странах где есть социальное жилье и на пенсию можно жить, а не существовать
shapo написав:Теперь дорого это или нет. Если двое работают ,то можно не только такую коммуналку оплачивать, но и арендную плату без проблем платить в любом районе. Вот только в Украине 12 млн пенсионеров и многие из них живут в Киеве. Расскажи это им с пенсиями 2-4 тыс грн как это дешево обвинив почему не оформляют субсидии и не забыв спросить сколько они трятят на лекарства.
А им зачем? -- я лучше их детям/внукам это расскажу: родителям нужно помогать...
Такую ситуацию как пенсы остались без детей и внуков или те сами сейчас на мели ты,как и твои то ли работодатели, то ли члены фан-клуба правительства Украины ты напрочь отметаешь. Ты бы еще предложил продать им жилье в Киеве , перебраться в село и на разницу доживать как советуют тут такие же доборохоты как ты.
нет конечно, но число таких "уникумов" сильно отличается от 12-ти лямов, которыми так любят "махать" свидетели секты "неподъемной комуналки". И да -- если человеку на содержание чего бы то ни было приходится брать кредиты (кредитные Яблоки/Бехи/Недвига) -- ему обычно советуют начать жить по-средствам. В село -- совсем уж радикально, но в дом престарелых -- вполне рабочий вариант -- всеравно детей/внуков нет -- общаться не с кем...