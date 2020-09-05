Про це йдеться в повідомленні банку.
Дивися повний текст ПриватБанк значно знизив ставки фінансування покупки нових авто.
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Додано: Сер 23 вер, 2020 13:28
ПриватБанк значно знизив ставки фінансування покупки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк значно знизив ставки фінансування покупки нових авто.
Додано: Сер 23 вер, 2020 13:28
Только у приватбанка не выдают кредиты на машины. То, что они рекламируют - договор лизинга. По окончанию договора машины месяцами без документов.
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