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ПриватБанк значно знизив
ставки фінансування покупки...

ПриватБанк значно знизив ставки фінансування покупки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 13:28

ПриватБанк значно знизив ставки фінансування покупки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні банку.

Дивися повний текст ПриватБанк значно знизив ставки фінансування покупки нових авто.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 13:28

Только у приватбанка не выдают кредиты на машины. То, что они рекламируют - договор лизинга. По окончанию договора машины месяцами без документов.
arheops
 
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