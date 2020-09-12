RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українським банкам довелося
вивозити зайву валюту з країни

Українським банкам довелося вивозити зайву валюту з країни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 14:30

Українським банкам довелося вивозити зайву валюту з країни

Пропонуємо до обговорення:
Українці цього року більше продають валюти банкам, ніж купують у них, тому операторам ринку довелося експортувати валютний кеш.

Дивися повний текст Українським банкам довелося вивозити зайву валюту з країни.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90391
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 14:30

Так какого ляда курс растет!?
iris_d
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 30.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 14:33

Зато когда валюта нужна - "самальоты перестают летать". Видимо они летают только в одну сторону - на вывоз
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12677
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7168 раз.
Подякували: 3341 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 14:58

Курс растет, потому что зробылы сэбэ разом
mvi
 
Повідомлень: 162
З нами з: 07.11.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін має намір прискорити економічне відновлення країни
R2 » Пон 21 вер, 2020 10:55
6 266
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 вер, 2020 20:37
GALeon
Названо найкращі країни для інвестицій у нерухомість –...
R2 » Суб 19 вер, 2020 12:21
3 239
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 вер, 2020 07:28
Grover
Названо найкращу валюту для зберігання заощаджень
R2 » Суб 12 вер, 2020 17:53
3 771
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 10:23
2097

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.