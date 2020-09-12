Українці цього року більше продають валюти банкам, ніж купують у них, тому операторам ринку довелося експортувати валютний кеш.
Дивися повний текст Українським банкам довелося вивозити зайву валюту з країни.
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Додано: Чет 24 вер, 2020 14:30
Українським банкам довелося вивозити зайву валюту з країни
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Дивися повний текст Українським банкам довелося вивозити зайву валюту з країни.
Додано: Чет 24 вер, 2020 14:33
Зато когда валюта нужна - "самальоты перестают летать". Видимо они летают только в одну сторону - на вывоз
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