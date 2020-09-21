Українським банкам довелося вивозити зайву валюту з країни

400 лярдов дефецит бюджета
то есть проели на 400 лярдов больше чем заработали
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 вер, 2020 21:32
Додано: Чет 24 вер, 2020 23:35
deneg net
Косит ЗЕлень траву, ТРЫН-траву в Украине, и от дури напевает странные слова:
"Какая разница!"
Додано: П'ят 25 вер, 2020 01:18
Я думаю,население проедает последние валютные запасы на черный день,которые,конечно,не предназначены,чтобы на них покупать продукты питания и платить за самую дорогую коммуналку в Европе.Ну что же,такова политика партии и правительства,отобрать у людей последнее.Дела очень плохи.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 02:29
бугага. весной из-за карантина самолеты с наличкой не летали .
Сейчас же валюту вывозят из страны.))
А если опять повышенный спрос на кеш будет и опять "самолеты остановят" - то что тогда?
Додано: П'ят 25 вер, 2020 09:17
а другие ресурсы пишут, что : "осенью банки с иностранным капиталом скупают доллар под вывод дивидендов, и сейчас это происходит. Без сюрпризов"
Додано: П'ят 25 вер, 2020 12:30
Додано: П'ят 25 вер, 2020 13:35
R2
А во вчерашнем видео эксперт заливает что большой спрос на валюту поскольку люди стали лучше жить и больше покупать, в том числе и импорта, да так много что у импортеров склады полупустые.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 25 вер, 2020 13:36
Re: Українським банкам довелося вивозити зайву валюту з краї
А вот интересно ,хранилища все забиты -некуда складировать никому не нужный?
Или погонять самолеты туда-сюда - святое дело и прибыль
Додано: П'ят 25 вер, 2020 13:54
komp
Банки купують валюту яка є. Не має значення готівкова чи безготівкова. Але виплати за дивідендами дійсно повинні бути виконані у безготівковій формі.
А змальована ситуація показує, що щоб здійснити безготівкові виплати, за браком безготівкових коштів банки повинні перевести скуплену у населення готівку у безготівковий вигляд. Ось і вивозиться готівкова валюта з України і повернеться безготівкою на рахунках українських банків.
Додано: Пон 05 жов, 2020 23:07
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|