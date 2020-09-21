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Українським банкам довелося
вивозити зайву валюту з країни

Українським банкам довелося вивозити зайву валюту з країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 21:32

  iris_d написав:Так какого ляда курс растет!?

400 лярдов дефецит бюджета
то есть проели на 400 лярдов больше чем заработали
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 23:35

deneg net
Косит ЗЕлень траву, ТРЫН-траву в Украине, и от дури напевает странные слова:
"Какая разница!"
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 01:18

Я думаю,население проедает последние валютные запасы на черный день,которые,конечно,не предназначены,чтобы на них покупать продукты питания и платить за самую дорогую коммуналку в Европе.Ну что же,такова политика партии и правительства,отобрать у людей последнее.Дела очень плохи.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 02:29

бугага. весной из-за карантина самолеты с наличкой не летали .
Сейчас же валюту вывозят из страны.))
А если опять повышенный спрос на кеш будет и опять "самолеты остановят" - то что тогда?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 09:17

а другие ресурсы пишут, что : "осенью банки с иностранным капиталом скупают доллар под вывод дивидендов, и сейчас это происходит. Без сюрпризов"
Марта
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 12:30

  Марта написав:а другие ресурсы пишут, что : "осенью банки с иностранным капиталом скупают доллар под вывод дивидендов, и сейчас это происходит. Без сюрпризов"

Банки купують зовсім не готівкову валюту для дівідендів.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 13:35

R2
А во вчерашнем видео эксперт заливает что большой спрос на валюту поскольку люди стали лучше жить и больше покупать, в том числе и импорта, да так много что у импортеров склады полупустые.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 13:36

Re: Українським банкам довелося вивозити зайву валюту з краї

А вот интересно ,хранилища все забиты -некуда складировать никому не нужный?
Или погонять самолеты туда-сюда - святое дело и прибыль
Anita
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 13:54

komp
Банки купують валюту яка є. Не має значення готівкова чи безготівкова. Але виплати за дивідендами дійсно повинні бути виконані у безготівковій формі.
А змальована ситуація показує, що щоб здійснити безготівкові виплати, за браком безготівкових коштів банки повинні перевести скуплену у населення готівку у безготівковий вигляд. Ось і вивозиться готівкова валюта з України і повернеться безготівкою на рахунках українських банків.
брехунолом
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 23:07

  sopkotomhu написав:
  iris_d написав:Так какого ляда курс растет!?

400 лярдов дефецит бюджета
то есть проели на 400 лярдов больше чем заработали

Не обязательно. Часть бюджета не финансируется и всё.
Dear_Sir
 
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