Дослідження естонських вчених показало, що в надрах Естонії містяться великі запаси урану
Дивися повний текст У надрах Естонії виявили великі запаси урану.
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Додано: Чет 24 вер, 2020 17:13
У надрах Естонії виявили великі запаси урану
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У надрах Естонії виявили великі запаси урану.
Додано: Чет 24 вер, 2020 17:13
"в 1 тонне черного сланца – 700-1000 граммов" - т.е. содержание 0.07-0.1% Теперь смотрим
"По содержанию урана выделяются 5 сортов руд: очень богатые руды (свыше 1% урана); богатые (1–0,5%); средние (0,5–0,25%); рядовые (0,25–0,1%); бедные (менее 0,1%)"
Об чём хайп, если концентрация не дотягивает даже до рядовой?
Додано: Чет 24 вер, 2020 17:17
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