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У надрах Естонії виявили
великі запаси урану

У надрах Естонії виявили великі запаси урану
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 17:13

У надрах Естонії виявили великі запаси урану

Пропонуємо до обговорення:
Дослідження естонських вчених показало, що в надрах Естонії містяться великі запаси урану

Дивися повний текст У надрах Естонії виявили великі запаси урану.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 17:13

"в 1 тонне черного сланца – 700-1000 граммов" - т.е. содержание 0.07-0.1% Теперь смотрим классификацию урановых руд:
"По содержанию урана выделяются 5 сортов руд: очень богатые руды (свыше 1% урана); богатые (1–0,5%); средние (0,5–0,25%); рядовые (0,25–0,1%); бедные (менее 0,1%)"
Об чём хайп, если концентрация не дотягивает даже до рядовой?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 17:17

  moveton написав:Об чём хайп, если концентрация не дотягивает даже до рядовой?

не уверен, но наверное об этом:
є найбільшими резервуарами торію і урану в Європі
_hunter
 
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