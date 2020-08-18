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У надрах Естонії виявили
великі запаси урану

У надрах Естонії виявили великі запаси урану
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:17

  sequence написав:
  _hunter написав:.. -- из мордора завозить нельзя -- "западло"....

не западло.
Медведи с балалайкой, в просторечии "ТENEX" занимают примерно 45% рынка поставок обогащенного урана, притом занимаются весьма любопытными проектами, вроде вторичного обогащения отработанного топлива, которое берут из всяких Франций-Германий и США. Туда же и экспортируют/возвращают. Любопытный бизнес с большим горизонтом планирования - никто на них никогда никаких санкций не наложат, бо останутся без света. Даже те сборки, что покупают у Вестингауса наши, сделаны на сырье пьяного медведя с балалайкой.
Живите теперь с этим

Ну так об этом и речь: с появлением собственного сырья Европа может еще один крючечек оборвать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 19:34

Re: У надрах Естонії виявили великі запаси урану

  _hunter написав:Ну так об этом и речь: с появлением собственного сырья Европа может еще один крючечек оборвать...
Для европы это не сырье, зеленые тупо не дадут развернуть производство. Так что придется прибалтам "зеленку" в бенелюксе приобретать, другие альтернативы у них ограничены (очень сильно, это если мягко сказать).
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:01

_hunter що вони обірвуть то, який дурень буде при таких концентраціях урану на тону руди її видобувати та збагачувати, як є та же Австралія чи Казахстан чи Україна, які не які але запаси є і краще ніж там, а майбутнє за реакторами на швидких нейтронах, і через 40-50 років цей 235 уран потрібен буде тільки країнам з застаріими атомними електростанціями.
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