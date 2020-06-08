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Finance.ua: Накопить на пенсию.
Как работают НПФ и стоит...

Finance.ua: Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит...
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:36

Rimlyanin1
Цікаво буде спостерігати за Вашим експериментом.
Тримайте в курсі ;)
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:06

D2 о, очень полезно. Спасибо :D
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 07:15

Re: Finance.ua: Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит

Rimlyanin1 написав:Відкрив в березні пенсійний рахунок в ОТП Пенсія. Розумію, що період замалий, але дуже показовий - як малюється міфічна дохідність, яка не доходить до клієнта.
10.03.21 перегнав 100 грн. Щодня малює різні залишки в грн, навіть мінус 36 коп з 100 грн було. На даний час 100.55 грн малює, при цьому дохідність за останній рік 20.79%, в березні цей відсоток був 14%.

Вирішив я прорахувати що вигідніше - депозит ( % оподатковуються) чи мега дохідна пенсія, де % не оподатковуються.
Отже як я рахував - в одному банку зараз депозит є під 10.5 відсотків, кількість днів пройшло 24 ( не рахую 10.03 та сьогодні). Виходить в банку по 0.023 грн. за день після оподаткування 19.5%.
Множимо 0.023 на 24 дні і отримуємо 0.55 коп.

Отже я банку на депозиті під 10.5%, де ще й податок береться, заробив стільки ж, скільки в пенс фонді під його міфічні 20% без податків. При цьому в банку я вже заробив, а Фонд може ще й знову в мінус загнати ( баланс менше 100 грн.)


В фонді все зжирають витрати на різних дармоїдів - управителів, хранителів і бог зна ще кого. Краще вже накопичувати на депозиті і мати регулярний доступ до грошей.
Сьогодні 17 квітня і на рахунку 100.30 грн., доходність за рік малює 18+%. Одного разу баланс доходив до 100.84 грн. Але мабуть якісь видатки сталися.
Тобто мої доходи впали в порівнянні з минулим постом, а на депозиті під 10.5% вже тоді було доходу після податкк 55 коп.

Все краще і краще.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 15:06

Rimlyanin1
Не згоден з висловом "Краще вже накопичувати на депозиті і мати регулярний доступ до грошей." Я не проти банків та депозитів, але, по-перше, відсоток доходу по депозитам (7% в рік) не перекриває рівень інфляції (від 10% в рік), висновок депозит знецінює гривню. По-друге - ви ніколи не накопичите, повторюю, ніколи, якщо будете мати регулярний доступ до грошей. Життя бентежне та непередбачуване, і та кругленька сума на депозиті буде вас "мучити", дай Боже, щоб із здоров'ям все було гаразд.
Тільки лайфові страхові компанії! Родині зробив і вас проконсультую!!
otarasovich
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 20:57

Re: Finance.ua: Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит

  otarasovich написав:відсоток доходу по депозитам (7% в рік) не перекриває рівень інфляції (від 10% в рік),


А лайфові страхові компанії покривають інфляцію?
Яка була їхня річна дохідність у 2020 р.?
В яких інструментах вони зберігають кошти?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:16

  dulgerav написав:Нужно чтобы договора с НПФ можно было заключать в валюте и вклады делать в валюте. Тогда будет толк и доходность будет выше инфляции. Это давно всем понятно. В нашей банановой республике с сырьевой экономикой всегда будет дешеветь гривна и периодически будут скачкообразные падения гривны из-за политической нестабильности. С такой перспективой нет смысла вкладывать деньги в гривне на длительный срок. Лучше вложить в золотой сертификат или положить на депозит.

Полностью согласен. Валюта, уж так сложилось исторически, куда выгоднее и стабильнее.
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:10

  otarasovich написав:Rimlyanin1
Не згоден з висловом "Краще вже накопичувати на депозиті і мати регулярний доступ до грошей." Я не проти банків та депозитів, але, по-перше, відсоток доходу по депозитам (7% в рік) не перекриває рівень інфляції (від 10% в рік), висновок депозит знецінює гривню. По-друге - ви ніколи не накопичите, повторюю, ніколи, якщо будете мати регулярний доступ до грошей. Життя бентежне та непередбачуване, і та кругленька сума на депозиті буде вас "мучити", дай Боже, щоб із здоров'ям все було гаразд.
Тільки лайфові страхові компанії! Родині зробив і вас проконсультую!!


депозит на год-три, или ОВГЗ тоже на год-три, чтобы извлечь не хотелось, и все дела
про лайфовые страховые - рекомендую сразу вспоминать улыбку господина Васадзе, чтобы закрыть тему
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