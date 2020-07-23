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Апеляційний суд визнав $68 млн боргів «Укрзалізниці»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 15:01
Пропонуємо до обговорення:
Східний апеляційний госпсуд своєю постановою від 17 вересня відмовився задовольнити апеляційну скаргу «Укрзалізниці» і залишив без змін рішення, яким було визнано «Укрзалізницю» правонаступником «Донецької залізниці» і боржником у справі, у рамках якої російський «Сбербанк» стягував з «Донецької залізниці» $68 млн на підставі судових рішень.
Дивися повний текст Апеляційний суд визнав $68 млн боргів «Укрзалізниці» перед «Сбербанком»
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 15:02
Ну, ВТБ вроде здох, а вообще "благодарить" за это надо Сенечку Яценюка, и тогдашнее руководство УЗ - они пре реорганизации укрзализныци прямо указали, что УЗ является правопреемником донцкой ж/д.
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panzershreck1921
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 15:14
panzershreck1921 написав:
Ну, ВТБ вроде здох, а вообще "благодарить" за это надо Сенечку Яценюка, и тогдашнее руководство УЗ - они пре реорганизации укрзализныци прямо указали, что УЗ является правопреемником донцкой ж/д.
- На 100% правильно!
Вопрос в другом!
Коим образом, а РФ уже официально Признана Агрессором(ПАСЕ), не стоит вопрос перед судами и ВС Украины:
- О возврате собственности.
- О возмещении потерь.
- О де оккупации.
.....................................................
- Это же не клоунада.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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