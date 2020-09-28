Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...

Я считаю, что накопление ПФ проблема системная. Повышение пенсионного возраста – это вынужденная и неправильная реакция на текущее состояние. Необходимы коренные реформы:
- изменение налоговой системы с одновременным введением действенного (а не фиктивного) контроля за оформлением работников. Налоги меньше, поступлений больше, выход з/п из тени.
- пересмотр деятельности ПФ, как и всей госсистемы в целом. Пока будет коррупция в таких масштабах, пенсионный возраст будет расти, медицина и образование деградировать.
- пополнение ПФ из прибыли госпредприятий. Не знаю, как сейчас, но раньше такое практиковали.
Но увы, система создана для заработка узкого круга лиц, меняться добровольно она не будет. Поэтому повышение пенсионного возраста остается единственной мерой для хоть какого сохранения дырявого корабля ПФ на плаву.