"Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення на жовтень

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 вер, 2020 12:08
Зарплата 5тыс а за коммуналку отдать 3 тысяч спасибо правительству за такую зарплату и вашу поддержку людей !!! В некоторых людей даже нет крыши над головой да и детей нечем кормить и удевать зато ваши детки убутые и накормлиные бо мы их кормим и удевать да машины дорогие покупаем !!!!Бог вам судья правительству каждого каснется кто на пристроек из короной !!!!
Додано: Сер 30 вер, 2020 12:34
Интересно, нынешний президент обещал, что для украинских людей газ будет по цене его добычи из Украинских месторождений, ну пусть добавили трансрортировку,хотя думаю это незаконно, но ладно. А за что остальная наценка? Коболеву на портянки, или на сухари? Где в этом случае все контролирующие органы, где наконец президент? Ведь при всей своей занятости, ну там как отдать Ахметову всю эл. энергетическую систему Украины, то хоть за газовой ситуацией должен бы следить. А то выходит так, цены на газ подымают, леса вырубили дров нет, цена что на уголь, что на газ одинаковая, а с нового года и на эл. энергию подымут цены.
Как это заплатить непонимаю, а ведь еще и без штанов и маски на улицу не выйти, штраф. И иногда кушать хочется, про красную и черную икру не говорю.
Додано: Сер 30 вер, 2020 16:51
Звідки цифри про оплату? В моїм "газ кабінеті" виставлена ціна 5.49655гр/м² Кому нараховуються на особисті рахунки зверхпата?
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:13
О каких 2,8,,4,5гр идёт речь.?Сентябрь,Одесса цена 5,5 куб плюс 180 гр за транспортировку, потребили 10 куб,180:10 =18+5.5=23,5 куб газа в сентябре!!!!!!!
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:02
yarliyangel2208 Посчитайте лучше. Не в 2 раза, а к 5,5 грн. добавляйте 1,40 грн. за доставку 1м³ газа. И получается.....6,90 грн. А ещё не зима....
Так чем наш нынешний президент лучше предыдущего????
Додано: Вів 06 жов, 2020 15:31
м.Миколаїв, за вересень 33м.куб х 5,61 = 185,13, доставка 230,38/33= 6,98грн, тепер 5,61+6,98=12,59 грн, за серпень - 4,50+11,50=16грн 1м.куб., липень - 2,98+10,97 = 13,95грн, червень - 2,78+12,10= 14,89 грн 1 м.куб, і коли при пороху були такі ціни ??? рахуйте вірно..... коміки розділили газ на 2 платіжки і лапшу вішають..... що добра лапша ?
Додано: Сер 18 лис, 2020 08:15
yarliyangel2208, при каком Зеленском, вы платите меньше.....???? это цена за октябрь, а за ноябрь цена уже 8.80 грн за куб...... А потом относительно этих цен, насчитают доставку не следующий год.....
Додано: Сер 18 лис, 2020 08:19
fatiniya1302, Полностью с вами соглсален, так говорят те, кто не умеет считать и анализировать вообще. Потребление газа за месяц 0, а за доставу 198 грн...... За что плачу??? Над людьми просто издеваются и в прямом смысле загоняют в рабство, в финансовое рабство...
Додано: Пон 23 лис, 2020 09:24
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