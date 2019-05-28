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Finance.ua: Комбинация карт
для максимального кэшбэка в...

Finance.ua: Комбинация карт для максимального кэшбэка в...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 00:49

Finance.ua: Комбинация карт для максимального кэшбэка в...

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Ежемесячный обзор от Finance.ua
Карты с кэшбэком – отличная штука. Но сегодня их десятки, и у каждой свои условия начисления бонусов от банка. В таком изобилии легко запутаться. Чтобы этого не случилось в начале каждого месяца Finance.ua будет делать для вас обзор кредиток с кэшбэком, в котором мы расскажем, какие карты в текущем месяце выгодны для тех или иных категорий покупок и как их можно выгодно комбинировать.

Дивися повний текст Комбинация карт для максимального кэшбэка в октябре
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 02:13

Чудова робота. Дякую редакції finance.ua за глибокий і повний огляд.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 06:07

Re: Finance.ua: Комбинация карт для максимального кэшбэка в.

1 По картам КОКО Карт от Форварда в этом месяце не было категории "продукты".

2 А как правильнее "Авто і АЗС" или "Авто й АЗС"? ;)

3 Информация по категории "Товары для животных" в украиноязычной статье представлена на русском языке.

4 Альфа-банк выставляет для каждого клиента персональные категории, поэтому то, что есть у вас, может не быть у других.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:39

Re: Finance.ua: Комбинация карт для максимального кэшбэка в.

Альфа тревел как-то совсем мимо кассы прошел. Как минимум в категориях, где с него можно и гасить траты.
MASolomko написав:1 По картам КОКО Карт от Форварда в этом месяце не было категории "продукты".

2 А как правильнее "Авто і АЗС" или "Авто й АЗС"? ;)

3 Информация по категории "Товары для животных" в украиноязычной статье представлена на русском языке.

4 Альфа-банк выставляет для каждого клиента персональные категории, поэтому то, что есть у вас, может не быть у других.
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:13

Re: Finance.ua: Комбинация карт для максимального кэшбэка в.

  MASolomko написав:Альфа-банк выставляет для каждого клиента персональные категории, поэтому то, что есть у вас, может не быть у других.


Або з іншим %, в мене по одній альфовській є 20% по книгам (включає канцтовари), по іншій 20% дитячі, що вельми круто.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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