ЛАД написав:... Интересно о Стерненко. Не знал, что он выкормыш Пинчука. Странно. Неужели Пинчук не мог найти никого, более приличного? ...
Стерненко для перемоги зробив більше ніж Успіх з Бандерлогом разом. а куди поділася твоя повага?.
і що ж зробив стерненко? Купив супутник на пожертвувані гроші?⁰
Стерненко організував цей процес збору коштів та закупівлю дронів. якщо ти стикався в житті. з чимось складнішим за особисті питання - то маєш розуміти, що це не так просто. а може й не розумієш, гадаєш що воно само собою організується.
відповідна інформаційна робота - недарма в нього стільки підписників.
твої заслуги теж є, але не ображайся в Стерненко - більші
відмова від російського та проросійського не є великою втратою ані в моменті, ані в перспективі. Росія повинна цікавити українців лише в форматі інституційних досліджень. Аби знати, хто ворог, розуміти, чому Росія ворог, і так навчитися виробляти проти ї впливу антидоти. На всіх рівнях.
Бетон написав:Прикиньте, орган, который создан для борьбы с коррупцией сам взял 20 куе)) взятки Это в плёнках миндича зафиксировано
Это какой-то сюр
Щоб піймати корупціонера, треба думати, як корупціонер
Вже працюючи в народному господарстві в сфері безпеки та охорони, я призначав на ключові посади по виявленню розкрадань найбільш талановитих крадіїв. Вони швидко закривали всі дири в системі контролю та обліку. В людини зі сторони на це б були витрачені роки.
й влаштовували свої контрольовані схеми. які ви всі менти однакові... в Мідасі нагадаю теж ключовий учасник - директор з безпеки
БУДАПЕШТ, 17 ноя. Венгерская нефтегазовая компания MOL могла бы получить долю в сербской NIS, где ищут решение по поводу российского участия для вывода компании из-под санкций США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"В Сербии мажоритарным владельцем нефтяной компании является российский или мажоритарно российский капитал, и на них распространяются санкции, поэтому сербам тоже нужно что-то делать. И теоретически MOL могла бы получить в этом роль, поскольку это - одна из сильнейших энергетических компаний в регионе", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".
Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в субботу сообщила, что США потребовали выхода российской стороны из собственности в NIS для снятия санкций и дали срок до 13 февраля без права на работу компании. Президент Сербии Александр Вучич на внеочередном заседании правительства заявил, что любой ценой хочет избежать национализации российской-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и что еще есть неделя для принятия решения российской стороной и возможными новыми партнерами-совладельцами.
МОСКВА, 14 ноя. Венгрия намерена подать в суд на ЕС из-за его решения отказаться от российского газа, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Мы не принимаем это очевидно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям, которое было выбрано Брюсселем... мы обращаемся в Европейский суд", - сказал в интервью местному радио Орбан, слова которого приводит агентство Франс Пресс.
Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом.
Українську армію можуть відправити захищати східні кордони ЄС від рф, коли війна в Україні закінчиться миром, – єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс t.me/voynareal /125894
З якого це перепугу? Вони зовсім довбанулись? Чи хтось у нас давав присягу захищати інші країни? Уявили нас безправниими рабами, а себе хазяями? Люди, що це робиться? І так гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.