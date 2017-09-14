RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 158231582415825158261582715828>
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 15:14

UA
Чистая и ничем не замутнённая антиукраинская ИПСО.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37500
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 15:27

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Интересно о Стерненко. Не знал, что он выкормыш Пинчука. Странно. Неужели Пинчук не мог найти никого, более приличного?
...

Стерненко для перемоги зробив більше ніж Успіх з Бандерлогом разом. а куди поділася твоя повага?.
і що ж зробив стерненко? Купив супутник на пожертвувані гроші?⁰

Стерненко організував цей процес збору коштів та закупівлю дронів. якщо ти стикався в житті. з чимось складнішим за особисті питання - то маєш розуміти, що це не так просто. а може й не розумієш, гадаєш що воно само собою організується.

відповідна інформаційна робота - недарма в нього стільки підписників.

твої заслуги теж є, але не ображайся в Стерненко - більші 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10483
З нами з: 29.09.19
Подякував: 791 раз.
Подякували: 1677 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 15:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

трошки накинемо 8)
відмова від російського та проросійського не є великою втратою ані в моменті, ані в перспективі. Росія повинна цікавити українців лише в форматі інституційних досліджень. Аби знати, хто ворог, розуміти, чому Росія ворог, і так навчитися виробляти проти ї впливу антидоти. На всіх рівнях.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10483
З нами з: 29.09.19
Подякував: 791 раз.
Подякували: 1677 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 15:48

  UA написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Прикиньте, орган, который создан для борьбы с коррупцией сам взял 20 куе)) взятки
Это в плёнках миндича зафиксировано

Это какой-то сюр
Щоб піймати корупціонера, треба думати, як корупціонер

Вже працюючи в народному господарстві в сфері безпеки та охорони, я призначав на ключові посади по виявленню розкрадань найбільш талановитих крадіїв. Вони швидко закривали всі дири в системі контролю та обліку. В людини зі сторони на це б були витрачені роки.

й влаштовували свої контрольовані схеми. які ви всі менти однакові... в Мідасі нагадаю теж ключовий учасник - директор з безпеки
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10483
З нами з: 29.09.19
Подякував: 791 раз.
Подякували: 1677 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 15:51

  Faceless написав:
Бетон написав:Прикиньте, орган, который создан для борьбы с коррупцией сам взял 20 куе)) взятки
Это в плёнках миндича зафиксировано

Это какой-то сюр
Щоб піймати корупціонера, треба думати, як корупціонер

І діяти теж. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37500
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:03

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:Стерненко для перемоги зробив більше ніж Успіх з Бандерлогом разом. а куди поділася твоя повага?.
і що ж зробив стерненко? Купив супутник на пожертвувані гроші?⁰

Стерненко організував цей процес збору коштів та закупівлю дронів. якщо ти стикався в житті.

головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3942
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:07

БУДАПЕШТ, 17 ноя. Венгерская нефтегазовая компания MOL могла бы получить долю в сербской NIS, где ищут решение по поводу российского участия для вывода компании из-под санкций США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"В Сербии мажоритарным владельцем нефтяной компании является российский или мажоритарно российский капитал, и на них распространяются санкции, поэтому сербам тоже нужно что-то делать. И теоретически MOL могла бы получить в этом роль, поскольку это - одна из сильнейших энергетических компаний в регионе", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".

Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в субботу сообщила, что США потребовали выхода российской стороны из собственности в NIS для снятия санкций и дали срок до 13 февраля без права на работу компании. Президент Сербии Александр Вучич на внеочередном заседании правительства заявил, что любой ценой хочет избежать национализации российской-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и что еще есть неделя для принятия решения российской стороной и возможными новыми партнерами-совладельцами.
https://nangs.org/news/business/mol-mogla-by-poluchit-dolyu-v-nis-zayavil-sijyarto
Хорошо, но почему через 4 года?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37500
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:11

МОСКВА, 14 ноя. Венгрия намерена подать в суд на ЕС из-за его решения отказаться от российского газа, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

"Мы не принимаем это очевидно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям, которое было выбрано Брюсселем... мы обращаемся в Европейский суд", - сказал в интервью местному радио Орбан, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом.
https://nangs.org/news/markets/gas/vengriya-podast-v-sud-na-es-iz-za-otkaza-ot-rossijskogo-gaza-zayavil-orban
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37500
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:26

  Banderlog написав:головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель)

Скажіть!!! хз як зрозуміти куди і що, навіть ворогам. А ви жодного запиту не робили, бачу, ну що ж... )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6076
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:27

Українську армію можуть відправити захищати східні кордони ЄС від рф, коли війна в Україні закінчиться миром, – єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс
t.me/voynareal
/125894

З якого це перепугу? Вони зовсім довбанулись? Чи хтось у нас давав присягу захищати інші країни? Уявили нас безправниими рабами, а себе хазяями? Люди, що це робиться?
І так гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22896
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 158231582415825158261582715828>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 154199
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 350083
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1041131
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5146)
17.11.2025 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.