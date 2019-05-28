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Finance.ua: Комбинация карт для максимального кэшбэка в...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 02 жов, 2020 00:49
Пропонуємо до обговорення:
Ежемесячный обзор от Finance.ua
Карты с кэшбэком – отличная штука. Но сегодня их десятки, и у каждой свои условия начисления бонусов от банка. В таком изобилии легко запутаться. Чтобы этого не случилось в начале каждого месяца Finance.ua будет делать для вас обзор кредиток с кэшбэком, в котором мы расскажем, какие карты в текущем месяце выгодны для тех или иных категорий покупок и как их можно выгодно комбинировать.
Дивися повний текст Комбинация карт для максимального кэшбэка в октябре
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D2
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 02:13
Чудова робота. Дякую редакції finance.ua за глибокий і повний огляд.
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for_u
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 06:07
1 По картам КОКО Карт от Форварда в этом месяце не было категории "продукты".
2 А как правильнее "Авто і АЗС" или "Авто й
АЗС"?
3 Информация по категории "Товары для животных" в украиноязычной статье представлена на русском языке.
4 Альфа-банк выставляет для каждого клиента персональные категории, поэтому то, что есть у вас, может не быть у других.
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MASolomko
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:39
Альфа тревел как-то совсем мимо кассы прошел. Как минимум в категориях, где с него можно и гасить траты.
MASolomko написав:
1 По картам КОКО Карт от Форварда в этом месяце не было категории "продукты".
2 А как правильнее "Авто і АЗС" или "Авто й
АЗС"?
3 Информация по категории "Товары для животных" в украиноязычной статье представлена на русском языке.
4 Альфа-банк выставляет для каждого клиента персональные категории, поэтому то, что есть у вас, может не быть у других.
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Menwyy
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:13
MASolomko написав:
Альфа-банк выставляет для каждого клиента персональные категории, поэтому то, что есть у вас, может не быть у других.
Або з іншим %, в мене по одній альфовській є 20% по книгам (включає канцтовари), по іншій 20% дитячі, що вельми круто.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:07
ДУЖЕ класний огляд!!!
прохання робити такий щомісяця на початку місяця
зауваження - "дебетова картка New Card від Укрсиббанку – 5% «чистого» кешбеку на постійній основі."
є обмжеження - 1 рік від часу випуску карти
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greenozon
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Додано: Суб 03 жов, 2020 23:22
п.7 Детские товары необходимо исправить (дополнить) - Альфабанк дает по картам Максимум и RED в этой категории 20% у некоторых клиентов «грязного» кэшбэка + до конца месяца по картам Альфабанка можно еще воспользоваться бесплатной акционной рассрочкой от 3 до 6 месяцев
на покупки от 500грн.
А в целом неплохой анализ кэшбека по категориям, сделал себе похожий по своим картам
Жаль что этот увидел только сегодня... Спасибо автору за обзор.
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Lost
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Додано: Суб 03 жов, 2020 23:30
лучшая комбинация это "New карт" от укрсиба - 5% на всё онлайн и плюс лежащая на полке Алка (которая может выдать от 10...20% на некоторые категории) и Сильпо или любая от Таси с 1% на всё остальное
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Нед 04 жов, 2020 22:13
MASolomko написав:
1 По картам КОКО Карт от Форварда в этом месяце не было категории "продукты".
Они просто решили, что вино - это тоже продукт (для некоторых - основной), и добавили "Виномаркеты" в "Продукты", чтобы не плодить заголовки. Наверно, это не очень правильно... Но это кому как нравится.
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Искатель
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