|
|
|
Finance.ua: Комбинация карт для максимального кэшбэка в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 06 жов, 2020 15:59
Вкладчик1234 написав:
Есть что-то для эпика в этом месяце интересное?
только Укрсиб онлайн. В сентябре был Форвард, жаль, сам собирался воспользоваться но не вышло.
-
Lost
-
-
- Повідомлень: 1467
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 жов, 2020 18:20
MASolomko написав:
4 Альфа-банк выставляет для каждого клиента персональные категории, поэтому то, что есть у вас, может не быть у других.
подтверждаю...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4579
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 963 раз.
- Подякували: 1311 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8
|3260
|
|
|3
|679
|
|
|37
|3718
|
|