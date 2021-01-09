глупое не логичное название !
такое впечатление что процент дают золотом
допустим я принес 1000 грам слиток на депозит , через два года мне дали мой килограмовый слиток и еще слитков на 72 грамма - вот была бы тема , а деньгами не интересно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 жов, 2020 18:08
Re: Як українці можуть заробити на золоті
глупое не логичное название !
такое впечатление что процент дают золотом
допустим я принес 1000 грам слиток на депозит , через два года мне дали мой килограмовый слиток и еще слитков на 72 грамма - вот была бы тема , а деньгами не интересно
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Нед 04 жов, 2020 18:58
Re: Як українці можуть заробити на золоті
Кстати интересный вопрос.
Если я принес на золото-депо 1000 грамм золота одним слитком - мне его потом отдадут таким же слитком 1000 грамм. Или принес набор 10*20 + 5*100 + 7*унций - так же отдадут или другими слитками?
Додано: Нед 04 жов, 2020 19:06
скорей всего просто не отдадут. Ну или отложат на потом, сославшись на то, шо самолёты не подвезли. Ну как весной... с долларом
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Нед 04 жов, 2020 22:14
шо, ніхто не в курсі?
форум теоретиків
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Нед 04 жов, 2020 22:47
Додано: Нед 04 жов, 2020 23:18
Читаю эту чушь на всех форумах - видать, кому-то выгодно отвадить инвесторов от золота, чтоб сидели в фиате. Вот где вы тут видели маржу "от 10% и выше"?
https://tables.finance.ua/ru/metals/cas ... xau/40#2:0
Можно, конечно, выбрать самый невыгодный банк, который выставляет такие курсы, чтоб этим просто не пришлось заниматься, но зачем.
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:34
А если банк лопнет, тот Вы не получите ничего, т.к. вклады в драг. металлы не гарантируются фондом
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:05
не надо держать вклады в золоте в банках, у которых высокий риск покинуть этот мир ...
не распространяйте нищебродскую философию .. а где держат деньги люди у которых их тупо много? по 200 к в каждый банк они не раскидывают ... выбирают 3-5 надежных банков и держат по несколько миллионов. Так же как и вклады в золоте - понятно в помойке держать вклад в золоте никто не будет.
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