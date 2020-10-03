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Україна з 2021 року введе нульове мито на ввезення вина з ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 жов, 2020 07:15
Пропонуємо до обговорення:
Нульове мито на ввезення вина з ЄС буде введено з 2021 року згідно з зобов'язаннями України щодо обнулення імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після підписання економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Дивися повний текст Україна з 2021 року введе нульове мито на ввезення вина з ЄС
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Додано: Чет 08 жов, 2020 08:53
Нулевая пошлина на ввоз вина из ЕС будет введена с 2021 года согласно обязательств Украины по обнулению импортных пошлин на ряд товаров в течение семилетнего периода после подписания экономической части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Аплодисменты Порошенку и Яценюку, от украинских виноделов и виноградарей.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Чет 08 жов, 2020 09:17
Ещё бы на шоколад и кондитерку. Ну чтобы не только нам больно было.
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astatempo
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Додано: Чет 08 жов, 2020 12:45
Надеюсь, что с 2021 стоимость вина в наших супермаркетах как минимум станет равна стоимости аналогичного вина в немецких магазинах, т.е. вино ПОДЕШЕВЕЕТ на 20-25%.
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Neolit
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Додано: Чет 08 жов, 2020 14:17
Neolit написав:
Надеюсь, что с 2021 стоимость вина в наших супермаркетах как минимум станет равна стоимости аналогичного вина в немецких магазинах, т.е. вино ПОДЕШЕВЕЕТ на 20-25%.
Это при условии, что сети самостоятельно буду импортировать без посредников. Да и не особо охотно они будут снижать цены.
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Ragnar
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