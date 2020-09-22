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Справа "Укртелекому": суди
зняли арешт з акцій компанії...

Справа "Укртелекому": суди зняли арешт з акцій компанії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:38

Справа "Укртелекому": суди зняли арешт з акцій компанії...

Пропонуємо до обговорення:
6 жовтня 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд відмовився задовольнити апеляційні скарги Міністерства юстиції, Ощадбанку, Укрексімбанку і залишив без змін рішення Окружного адмінсуду міста Києва від 23 квітня 2020 року, яким було задоволено позов ТОВ "Фінансова компанія "Сокур" до Державної виконавчої служби Міністерства юстиції.

Дивися повний текст Справа \"Укртелекому\": суди зняли арешт з акцій компанії Ахметова.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:38

То что ахметка заносит по 2 млн дол/мес клоуну брехня! Как мин по 50 млн.
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