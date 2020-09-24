RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Наглядову раду "Нафтогазу"
полишає іноземець: "Наростає...

Наглядову раду "Нафтогазу" полишає іноземець: "Наростає...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:18

Наглядову раду "Нафтогазу" полишає іноземець: "Наростає...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НАК.

Дивися повний текст Наглядову раду \"Нафтогазу\" полишає іноземець: \"Наростає саботаж з боку корумпованих сил\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90692
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:18

А як же заяви нашого величного прозидента...
apyvovar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 53
З нами з: 24.04.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:37

Re: Наглядову раду

Відразу як почали розслідувати розкрадання державних грошей, почалися подібні заявочки, аудіт та розслідування спочатку хай проведуть, а потім випускати з країни.
MGVP
 
Повідомлень: 105
З нами з: 05.10.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:41

Никто не смеялся, когда шведский руководитель покидал АвтоВАЗ?
Dikoy
 
Повідомлень: 1200
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:51

Re: Наглядову раду

Мы будем скучать.Хотя реальный напряг от воды за куб-25 гривен.Потребляют трое- 5- 6 куб на человека,летом переплевывает и электрику и газ с помыться.
Antin
 
Повідомлень: 5
З нами з: 12.10.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бізнес-асоціації просять Раду відкликати законопроекти,...
R2 » П'ят 18 вер, 2020 14:29
5 265
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 жов, 2020 10:11
nikolaev0616
Чистий збиток Нафтогазу за перше півріччя склав 11,5...
R2 » Чет 24 вер, 2020 09:14
1 85
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 вер, 2020 09:14
summacut
Кабмін схвалив приватизацію "Нафтогазу" і "Укрпошти"
R2 » Сер 26 сер, 2020 17:31
1 65
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 17:32
sergey_mo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.