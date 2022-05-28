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Bloomberg: кредитори знову
відмовили Нафтогазу у...

Bloomberg: кредитори знову відмовили Нафтогазу у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:50

Bloomberg: кредитори знову відмовили Нафтогазу у...

Пропонуємо до обговорення:
Власники єврооблігацій «Нафтогазу України» відхилили повторне прохання компанії про відстрочення виплат за цінними паперами, оскільки не бачать в цьому необхідності.

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Bloomberg: кредитори знову відмовили Нафтогазу у відтермінуванні виплат
R2
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