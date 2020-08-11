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Goldman Sachs рекомендує
інвесторам купувати фунт

Goldman Sachs рекомендує інвесторам купувати фунт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:39

Goldman Sachs рекомендує інвесторам купувати фунт

Пропонуємо до обговорення:
Шестимісячний прогноз банку передбачає, що фунт зміцниться до 1,33.

Дивися повний текст Goldman Sachs рекомендує інвесторам купувати фунт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:39

Хм. Не очень верится
karolinanik2020
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:53

Re: Goldman Sachs рекомендує інвесторам купувати фунт

карты в фунтах открывают здесь
https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... ssic_0.pdf
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:55

поздно....покупать надо было в апреле по 1,16/17 к доллару

сейчас можно купить по 1,30 и надеяться что продашь по 1,32???

monkey business
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:57

  vitaliian написав:карты в фунтах открывают здесь
https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... ssic_0.pdf



а зачем она нужна? толку от нее?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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