Про це Арахамія заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".
Дивися повний текст Арахамія виступає за скорочення української армії.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 15:33
Арахамія виступає за скорочення української армії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Арахамія виступає за скорочення української армії.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:05
Вы правы, с Арахамии и начинать нужно.
- Только само оно не уйдёт - оказать помощь нужно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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