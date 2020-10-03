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Українці заплатять за ВЕЗ на Донбасі своїми податками -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:53
Пропонуємо до обговорення:
Питання про створення вільної економічної зони (ВЕЗ) на Донбасі варто переформулювати і запитати, чи готові українці платити податки за Донбас, вважає виконавчий ді ректор CASE Україна Дмитро Боярчук.
Дивися повний текст Українці заплатять за ВЕЗ на Донбасі своїми податками - думка
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R2
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:19
Создание СЭЗ на Донбассе для всех отраслей приведет лишь к тому, что будут гонять обороты через Донбасс и уклоняться от налогов. Ну и, конечно же, преференции для меткомбинатов Ринатки. Куда ж без этого. Это то, что было при Кучме.
Нужно давать преференции на всей территории страны для тех, кто созадаст выскотехологичное производство с высокой добавленной стоимостью с нуля. Это даст куда больший эффект (новые рабочие места, импортозамещение, экспорт продукции с добавленной стоимостью).
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Ragnar
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:22
Снова этот грёбаный донбасс, как вы уже задрали этим аппендицитом. Давайте создадим СЭЗ в центре страны - Винницкая, Полтавская или Черкасская область
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sanstebliy
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:55
Для 6333280. Ваші інтереси і інтереси країни це різні речі. Всі мають бути в рівних умовах, без чорних дир.
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servald2016
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:06
"Питання про створення вільної економічної зони (ВЕЗ) на Донбасі варто переформулювати і запитати, чи готові українці платити податки за Донбас" - тонко
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espanol
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