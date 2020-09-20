Власне житло: більшість українців живуть на своїх...

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Чи Киян з фамілією тіпа "Ляшко"?
- То вони не лізуть ні у привітизацію 90х, ні у тяжке строітєльство, Ні в,.....
Може краще ввести росподіл на "Людей" та "населення"?
На удачлівих собственіков, та лохов - "кинутих інвесторів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 14:26
- ?
Чи Киян з фамілією тіпа "Ляшко"?
- То вони не лізуть ні у привітизацію 90х, ні у тяжке строітєльство, Ні в,.....
Може краще ввести росподіл на "Людей" та "населення"?
На удачлівих собственіков, та лохов - "кинутих інвесторів"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 19 жов, 2020 14:50
Сын, вырвавшийся в Столицу мог бы и позаботиться о оставшихся прозябать родителях
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