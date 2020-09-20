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Власне житло: більшість
українців живуть на своїх...

Власне житло: більшість українців живуть на своїх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:26

  Gastarbaiter написав:Куда отнести людей, формально владеющих каким-то хрущем в ж***, но в реальности арендующих в Киеве?

- ? https://www.dialog.ua/ukraine/217379_1603102359
Чи Киян з фамілією тіпа "Ляшко"?
- То вони не лізуть ні у привітизацію 90х, ні у тяжке строітєльство, Ні в,.....

Може краще ввести росподіл на "Людей" та "населення"?
На удачлівих собственіков, та лохов - "кинутих інвесторів"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:50

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:При наличии счетчиков -- только за вывоз мусора -- при этом человек даже экономит: вывоз мусора в Киеве всяко дороже Хацапетовки.

Вот сомневаюсь я сильно что родители-пенсионеры массово ставят счётчики в своих хацапетовках.

Тут даже в милионнике из всех родственников старшего поколения счётчики стоят только у родителей. Понятно что это не показатель, но всё же сомневаюсь я что в пгт. и мелких городах счётчики это массово.

Сын, вырвавшийся в Столицу мог бы и позаботиться о оставшихся прозябать родителях :)
_hunter
 
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