|
|
Найбільш високооплачувані вакансії без досвіду: хто в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 жов, 2020 12:27
Тим хто стогне, що мало платять - і будуть мало платити поки ви будете згідні за ці гроші працювати, без варіантів. Директорів (власників підприємств), що з власної волі піднімуть зарплати персоналу без вагомих причин - майже не існує. Тому, хочете заробляти більше - піднімайте рівень своєї кваліфікації і шукайте місце де вас оцінять вище.
-
Taras Rudko
-
-
- Повідомлень: 382
- З нами з: 03.10.08
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему