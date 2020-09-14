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Найбільш високооплачувані
вакансії без досвіду: хто в...

Найбільш високооплачувані вакансії без досвіду: хто в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:27

Re: Найбільш високооплачувані вакансії без досвіду: хто в...

Тим хто стогне, що мало платять - і будуть мало платити поки ви будете згідні за ці гроші працювати, без варіантів. Директорів (власників підприємств), що з власної волі піднімуть зарплати персоналу без вагомих причин - майже не існує. Тому, хочете заробляти більше - піднімайте рівень своєї кваліфікації і шукайте місце де вас оцінять вище.
Taras Rudko
 
Повідомлень: 382
З нами з: 03.10.08
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