Корейська компанія розробляє конкурента японському позашляховику Land Cruiser Prado, на базі якого також буде створений і пікап.
Дивися повний текст Kia почала тестувати конкурента Toyota Land Cruiser (фото).
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Додано: Пон 19 жов, 2020 09:31
Kia почала тестувати конкурента Toyota Land Cruiser (фото)
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Дивися повний текст Kia почала тестувати конкурента Toyota Land Cruiser (фото).
Додано: Пон 19 жов, 2020 18:21
Додано: Пон 19 жов, 2020 23:17
Re: Kia почала тестувати конкурента Toyota Land Cruiser (фот
Той хто їздить на Крузерах таку копію ніколи не купить.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 09:39
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