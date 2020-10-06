Тебе за это добывающие компании платят ренту.
Куда забраны?
Не грех, а рынок. Не нравится цена - пойди сам накопай газа и нефти, только не забудь заплатить ренту мне и остальным 38 миллионам.
И сахар принаджелит народу?
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Додано: Чет 22 жов, 2020 12:32
Re: У Європі подорожчав газ: як це позначиться на українцях
Тебе за это добывающие компании платят ренту.
Куда забраны?
Не грех, а рынок. Не нравится цена - пойди сам накопай газа и нефти, только не забудь заплатить ренту мне и остальным 38 миллионам.
И сахар принаджелит народу?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 22 жов, 2020 12:40
Резко пишешь,хамовито.
Мне тебе обьяснить слишком долго и не к чему,раз родители пропустили воспитание.
Додано: Чет 22 жов, 2020 12:46
Re: У Європі подорожчав газ: як це позначиться на українцях
Стандартная реакция на чушь.
Ты нормально процитировать не можешь, а это вообще навыки банальные. Тем не менее берешься судить о том кто за что и сколько обазан получать. Пойди продавцу на базаре расскажи что его сало народное и он должен продавать его по 5 грн. за кило.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 22 жов, 2020 13:21
А что мне цитировать ,ты в детский садик ходил,когда я твоей маме телевизор чинил.
Развелось мелкашни.
ты не обижайся ,малюк,слишком ты никакой.
а если хочешь по хамски -то могу и так.
Кстати про сало,я его люблю,покупаю во фреше-украинске с перцем..готовое
Додано: Чет 22 жов, 2020 13:32
Позначиться як в анекдоті "про подорожавшую водку": украинцы будут меньше есть
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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