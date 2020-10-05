Український лоукостер SkyUp Airlines має намір навесні-влітку 2021 року запустити рейси із Запоріжжя в Батумі (Грузія), Ларнаку (Кіпр) і Прагу (Чехія).
Дивися повний текст SkyUp планує літати із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 12:59
SkyUp планує літати із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу
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Дивися повний текст SkyUp планує літати із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:59
планы - это хорошо, но по информации СМИ авиакомпания находится на грани банкротства...
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