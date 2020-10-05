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SkyUp планує літати із Запоріжжя
в Батумі, Ларнаку і Прагу

SkyUp планує літати із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:59

SkyUp планує літати із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу

Пропонуємо до обговорення:
Український лоукостер SkyUp Airlines має намір навесні-влітку 2021 року запустити рейси із Запоріжжя в Батумі (Грузія), Ларнаку (Кіпр) і Прагу (Чехія).

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:59

планы - это хорошо, но по информации СМИ авиакомпания находится на грани банкротства...
Тракторист
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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