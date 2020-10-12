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Шахраї шлють українцям SMS про
великі виграші - коментар...

Шахраї шлють українцям SMS про великі виграші - коментар...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:42

Приходится уничтожать все приглашения к обогащению.Таков интернет.
nikdavydenko
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