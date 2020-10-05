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«Тарифна комісія» оштрафувала
постачальників газу на 1,5...

«Тарифна комісія» оштрафувала постачальників газу на 1,5...
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:36

«Тарифна комісія» оштрафувала постачальників газу на 1,5...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на підставі звернення ТОВ «Оператор ГТС України» здійснила ряд перевірок постачальників природного газу.

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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:36

а почему регулятора не интересует, то что облгазы не выполняют его постановы ещё 2018 года? например Киевоблгаз не выполняет постановление от 23.11.2018 № 1498 "Щодо заборони ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ» приводити об’єми використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов при здійсненні комерційних розрахунків за використаний природний газ побутовими споживачами"...
Тракторист
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