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У Зеленського не погодилися з
прогнозом МВФ і розповіли,...

У Зеленського не погодилися з прогнозом МВФ і розповіли,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:45

У Зеленського не погодилися з прогнозом МВФ і розповіли,...

Пропонуємо до обговорення:
За їхніми оцінками економіка впаде в поточному році всього на 4,8%.

Дивися повний текст У Зеленського не погодилися з прогнозом МВФ і розповіли, що буде з економікою України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:45

Конечно,МВФ ошибся,только не в сторону уменьшения.ВВП упадёт около 20 %.
Scotch
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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