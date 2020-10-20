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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 20 жов, 2020 23:45
Продается торговец ценными бумагами
Продается торговец ценными бумагами. Деятельности небыло. Уставной 1 млн. Лицензия брокерка и дилерка.
Додано: Сер 21 жов, 2020 07:48
Re: Продается торговец ценными бумагами
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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