У Швейцарії запропонували виплатити усім жителям по 7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 жов, 2020 20:28
Пропонуємо до обговорення:
Федеральна канцелярія Швейцарії опублікувала у своєму офіційному віснику ініціативу про виплату усім громадянам країни, зокрема і дітям, 7500 швейцарських франків.
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У Швейцарії запропонували виплатити усім жителям по 7 тисяч євро
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R2
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:28
В связи с чем у меня для Зе-обещалкина
https://youtu.be/_NIyv-LJFhk
, вопрос №6: Где наши «вертолетные деньги» за распределение между гражданами доходов от добычи ресурсов.
EKO
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Додано: Чет 22 жов, 2020 07:21
ЕКО А у нас есть проблема- нам нужно снизить стоимость нац. валюты?!
SMOKE
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Додано: Чет 22 жов, 2020 10:44
SMOKE написав:
ЕКО А у нас есть проблема- нам нужно снизить стоимость нац. валюты?!
Не, нуашо -- в Швейцарии, вон, прокатило!?! Шутка, если что
_hunter
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