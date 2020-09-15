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Локдаун для бізнесу:
хто виживе

Локдаун для бізнесу: хто виживе
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:47

Локдаун для бізнесу: хто виживе

Пропонуємо до обговорення:
Великий бізнес відчуває себе набагато більш впевненіше.

Дивися повний текст Локдаун для бізнесу: хто виживе.
R2
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Может,цель этих локдаунов и была уничтожить малый и средний бизнес?Очень похоже на это...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:57

локдаун, лок-даун,
а коли буде лок-ап? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 08:33

Конечно продвигают локдаун, как страшилку для народа. Мы все умрем! А что еще может зе, если у него нет понятия о том как нужно руководить страной и нет даже примитивных навыков и опыта. Есть опыт чтения по бумажке и это выходит не всегда хорошо. Все разворовано и за 6 месяцев ничего не поменялось. Вместо того, чтобы направить силы на работу с народом, просвещение и контроль правил, восстановлению бизнеса, силы направлены на создание схем по воровству денег. Причем зе даже не в теме. У него есть 5 вопросов :) и они говорят о его понимании ситуации. Еще забыл спросить про жизнь на Марсе. Полиция не следит ни за чем. По полосам ОТ как ездили, как и ездят. Причем вместе с той же полицией. В метро они следят, кто по какому проездному проходит, а не за тем что де*** без масок ездят. Дистанции никто не соблюдает, это физически невозможно, но почему никто не контролирует соблюдение масочного режима? Тестирование коровы - в три дорога и с очередью, КТ - тоже, маски с 1000% наценкой и т.п. Конечно это приведет к лавинообразному росту заболеваймости и смертности. Ну и конечно - нас ждет локдаун. А что еще может ждать при таком раскладе?
pmdunavesta
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:13

  greenozon написав:локдаун, лок-даун,
а коли буде лок-ап? :)

Сразу после третьей волны или вакцины -- смотря что раньше будет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:38

  _hunter написав:
  greenozon написав:локдаун, лок-даун,
а коли буде лок-ап? :)

Сразу после третьей волны или вакцины -- смотря что раньше будет...


про вакцину - імхо хайп, вірніше - ХАЙП


під спіду є вакцина? а від раку?

скільки років цим хворобам7

тото же і воно

фарма тупо рубає бабло держав і гранти
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:13

  greenozon написав:
  _hunter написав:
  greenozon написав:локдаун, лок-даун,
а коли буде лок-ап? :)

Сразу после третьей волны или вакцины -- смотря что раньше будет...


про вакцину - імхо хайп, вірніше - ХАЙП


під спіду є вакцина? а від раку?

скільки років цим хворобам7

тото же і воно

фарма тупо рубає бабло держав і гранти

Во-первых: кто-то похоже не совсем понимает смысл термина "хайп".
Во-вторых: ВИЧ сам-по-себе не передается -- для заражения нужно приложить определенные усилия -- поэтому вакцину, конечно, ищут, но не так чтобы активно. Более того -- давно есть поддерживающие/останавливающие препараты...
Ну и в-третьих -- рак, если кто не знал, не вирус :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:14

  _hunter написав:Ну и в-третьих -- рак, если кто не знал, не вирус :lol:

ну есть связь с вирусами многими
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 11:48

  greenozon написав:
  _hunter написав:
  greenozon написав:локдаун, лок-даун,
а коли буде лок-ап? :)

Сразу после третьей волны или вакцины -- смотря что раньше будет...


про вакцину - імхо хайп, вірніше - ХАЙП


під спіду є вакцина? а від раку?

скільки років цим хворобам7

тото же і воно

фарма тупо рубає бабло держав і гранти

Это такое "гуманное АТО" в мировых масштабах, или "гуманная 3 мировая", на которую всё можно списать

Ылита себе и денег безлимитно напечатает, и личные самальоты в мальдивами и куршавелями никто не отменял, и ресурсами они обеспечены на поколения вперёд. А лишние пересчиные вымрут или от гриппа, или от апендицита (т.к. некому и негде будет сделать банальную операцию). А результат закрепят "реформированная" медицина и пенсионная система

А что по вакцине от свинячего гриппа?
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:32

  yama написав:
  _hunter написав:Ну и в-третьих -- рак, если кто не знал, не вирус :lol:

ну есть связь с вирусами многими

Там много с чем связь есть. С той же радиацией -- что, сейчас от радиации прививки срочно искать начинать нужно?..
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