Шахраї навчилися брати кредити на чуже ім'я пачками.
Дивися повний текст Шахраї масово беруть кредити на чуже ім'я: два способи захистити свої документи.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 20:54
Шахраї масово беруть кредити на чуже ім'я: два способи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шахраї масово беруть кредити на чуже ім'я: два способи захистити свої документи.
Додано: Чет 22 жов, 2020 20:54
Есть ещё один способ запретить брать кредиты на своё имя: обратиться в БКИ (бюро кредитных историй) и сказать "Я потерял паспорт".
И даже нашёл в интернете описание такого способа:
1. Мне на работе дали зарплатную и кредитку.
2. Я позвонил на горячую линию Приватбанка и сообщил, что у меня украли кредитку. Она была заблокирована.
3. В качестве дополнительного бонуса для Приватбанка я отправил запрос в их бюро кредитных историй, что потерял паспорт.
Результат:
1. Кредитная карта была закрыта без посещения банка.
2. Приватбанк мне больше не предлагает оформление кредитных карт, так как мой кредитный рейтинг заблокирован (до момента подтверждения восстановления паспорта).
Недостаток:
1. Могут возникнуть проблемы с получением любых кредитов в дальнейшем.
Достоинства:
1. Я научился жить по средствам без кредитов.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:23
Новый вид мошенничества: звонок на телефон и голосом робота сообщают - у вас накопился бонус 400 гр, если хотите получить его нажмите 1, если отказываетесь нажмите 2. Я положил трубку. Кто попадался на эту уловку - напишите как они продолжают дальше разводить.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:32
Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:45
Какая-то путаница в статье, то журналист говорит, что пострадавшая брала кредит в банке, то в кредитном каком-то союзе. Всё-таки это две большие разницы. В банке сложнее процедура, чем в КС "Быстрогроши до зарплаты". Хотя махинации возможны везде, конечно.
При современном уровне развития техники - убрать надпись Подано туда-то на ксерокопии тоже не составляет особого труда.
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