У мережі показали ексклюзивні зображення нового авто українського виробництва.
Дивися повний текст В Україні випустили нову модель авто (фото).
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:16
В Україні випустили нову модель авто (фото)
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Дивися повний текст В Україні випустили нову модель авто (фото).
Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:25
R2
Этому "новому" авто уже 4 года. И еще столько же они его будут "выпускать".
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