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Прості правила в'їзду:
ще одна країна набирає...

Прості правила в'їзду: ще одна країна набирає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:19

Прості правила в'їзду: ще одна країна набирає...

Пропонуємо до обговорення:
В умовах пандемії багато популярні напрямки для громадян України залишаються закритими. Проте такі країни як Мексика, Домініканська Республіка, Мальдіви, ОАЕ і Танзанія вже відкриті і готові приймати туристів.

Дивися повний текст Прості правила в'їзду: ще одна країна набирає популярності серед українців.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:20

только авиабилет будет стоить многие сотни баксов, а то и тысячи...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 09:21

Re: Прості правила в'їзду: ще одна країна набирає...

  uaprofi написав:только авиабилет будет стоить многие сотни баксов,
Еу да в Мексику от 1000+ туда и столько еще назад. Да и рейсов Киев - Мехико, что то прямых незаметно. А лететь с пересадкой в аэропорту ЕС в условиях карантина...
У нас с Антарктидой вообще безвиз и документов на вьезд не надо)). Только ледокол нанял и вперед отдыхать на лыжах кататься.. ))
Джон
 
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