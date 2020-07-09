Всесвітній економічний форум (ФЕВ) визначив напрямки.
Дивися повний текст Найперспективніші професії майбутнього: провідні економісти назвали найкращі напрямки.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 21:00
Найперспективніші професії майбутнього: провідні...
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Дивися повний текст Найперспективніші професії майбутнього: провідні економісти назвали найкращі напрямки.
Додано: Нед 25 жов, 2020 16:43
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